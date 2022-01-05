شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الأهلى لن يتعاقد مع صفقات فى يناير.. وسيوافق على رحيل أكثر من لاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن النادى الاهلى لن يتعاقد مع صفقات جديدة فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية فيما سيوافق على رحيل أكثر من لاعب ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :"سمعت امبارح أخبار بتقول ان الاهلى اتعاقد مع كماتشو لاعب غزل المحلة وكلمت المسئولين قالولى مفيش الكلام ده".

ويضيف شوبير:" وعشان الكل يرتاح بأكد ليكم أن الاهلى لن يتعاقد مع أى صفقات جديدة فى يناير بينما سيوافق على رحيل أكثر من لاعب جاءت لهم عروض رسمية للنادى وأغلبهم من العناصر التى لاتشارك بصفة مستمرة مع الفريق".

ويواصل فريق الكرة بالنادى الأهلى تدريباته اليومية على ملعب التتش بعدما أستأنف ألفريق تدريباته أمس ، الثلاثاء، عقب الراحة التى حصل عليها المارد الأحمر بعد مباراة فيوتشر بالدوري.

ويتدرب الاهلى حالياً استعداداً لكأس الرابطة التى ستنطلق الأسبوع المقبل وتقام بدون اللاعبين الدوليين فى الأندية المختلفة لتواجدهم مع المنتخب الوطنى الأول فى أمم أفريقيا التى ستنطلق بالكاميرون يوم الأحد المقبل.