شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح بقميص المنتخب: هنحارب عشان نرجع بالكاس.. خليكو في ضهرنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمد صلاح قائد منتخب مصر، ونجم فريق ليفربول عبر صفحته الشخصية على انستجرام، صورته بتيشيرت المنتخب من إحدى المباريات مع منتخب مصر، حيث علق عليها " الطريق مش سهل بس احنا هنحارب علشان نرجع بالكاس.. خليكو في ضهرنا #شجع_مصر".



محمد صلاح عبر انستجرام

وحث صلاح الجماهير المصرية، على دعم المنتخب الوطنى فى بطولة الأمم الإفريقية المقرر انطلاقها فى الكاميرون فى الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير المقبل، حيث ستجمع المباراة الافتتاحية منتخب الكاميرون صاحب الضيافة، ومنتخب بوركينا فاسو، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى .

وأوقعت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، المنتخب المصرى فى المجموعة الرابعة التى تضم معه منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

ويستهل الفراعنة دور المجموعات بمواجهة نيجيريا ثم غينيا بيساو، ويختتم مواجهاته بلقاء المنتخب السودانى الشقيق.

وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر في دور المجموعات تأتي على النحو التالى:

نيجيريا × مصر .. الساعة 6 مساء يوم 11 يناير 2022

مصر × غينيا بيساو .. الساعة 9 مساء يوم 15 يناير 2022

مصر × السودان .. الساعة 9 مساء يوم 19 يناير 2022

ويعتبر المنتخب المصرى هو سيد أفريقيا والأكثر تتويجا باللقب القارى، حيث وصل منتخب مصر لنهائى كأس الأمم الأفريقية في 9 نسخ مختلفة على مر تاريخ البطولة، وتمكن من إحراز اللقب 7 مرات، الرقم الذى وضع منتخب الفراعنة على عرش صدارة المنتخبات الأفريقية بفارق لقبين عن منتخب الكاميرون أقرب المنافسين برصيد 5 ألقاب.