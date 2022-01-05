شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا وبن شرقى ومصطفى فتحى .. 3 نجوم يثيرون الجدل فى الشارع الكروى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف ثلاثة من مشاهير الكرة المصرية الجدل فى الشارع الكروى بعدما أصبح الغموض عنوان رحلتهم مع أنديتهم خلال فترة توقف الدوري الحالية بسبب انطلاق منافسات كأس الأمم الافريقية المقرر إقامتها بالكاميرون الاسبوع المقبل ، وهو مانلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

أشرف بن شرقى

تعقد إدارة الزمالك اجتماعا خلال الأيام المقبلة وتحديدا عقب عودة الفريق للتدريبات مع المغربي أشرف بن شرقي لحسم ملف تجديده سواء بالموافقة أو الرفض خاصة أن اللاعب يحق له التوقيع لأي فريق في يناير الجاري نظرا لأنه الموسم الأخير في عقده مع النادى الأبيض.

ويرغب أمير مرتضي المشرف علي الكرة في حسم الملف سواء بالموافقة علي التجديد أو رفض اللاعب في ظل الأنباء التي انتشرت حول توقيعه لنادي خارج مصر وسينضم له في الصيف المقبل.

رفض مسئولو النادي الأهلي فكرة فتح خزائن النادي من أجل ضم المغربي أشرف بن شرقي خلال الصيف المقبل بعدما تعثّرت مفاوضات تجديد عقد اللاعب مع الزمالك الفترة الماضية ، وتؤكد إدارة القلعة الحمراء أن فكرة تقديم عرض بمقابل مالي كبير وفتح خزائن النادي لضم بن شرقي ستكون صعبة للغاية لأن الأهلي لديه "سقف" رواتب وعقود لا يمكن أن يتخطّاه مهما كانت الصفقة المطلوب إتمامها حتى لا تحدث "فتنة" في الفريق بسبب الفارق الكبير بين عقود اللاعبين.

إجمالاً شارك أشرف بن شرقى مع الزمالك فى 85 مباراة منذ انضمامه لصفوف الأبيض حتى الآن بإجمالى 6693 دقيقة لعب، سجل خلالها 35 هدفًا وصنع 20 هدفًا آخر وتوج بأربع بطولات، هى: الدورى الممتاز وكأس مصر وكأس السوبر المحلى والسوبر الأفريقى.

مصطفى فتحى

يتمسك مصطفى فتحى لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بخوض تجربة الاحتراف الخارجى خلال فترة الانتقالات الشتوية فى شهر يناير الجارى، خاصة بعدما تلقى اللاعب بعض العروض الخليجية عقب ظهوره بمستوى جيد مع المنتخب الوطنى فى بطولة كأس العرب التى أقيمت فى قطر.

ويرغب مصطفى فتحى فى خوض تجربة الاحتراف الخارجى، خاصة فى ظل ضخامة المقابل المادى الذى سيحصل عليه نظير انتقاله لأحد أندية الخليج.

وينتهى تعاقد مصطفى فتحى مع الزمالك بنهاية الموسم الجارى، مما يمنح اللاعب أحقية التوقيع لأى نادٍ خلال شهر يناير المقبل، والرحيل مجانًا فى نهاية الموسم.

محمود كهربا

واقترب محمود كهربا نجم الاهلى من الانتقال إلى هاتاي التركي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، مع وجود بند أحقية الشراء في عقد الإعارة خلال الصيف المقبل نظير دفع مبلغ مالي محدد.

وخرج محمود كهربا من حسابات بيتسو موسيماني منذ بداية الموسم الحالي، وهو ما دفع اللاعب للموافقة على الانتقال للدوري التركي، لاستعادة بريقه وكذلك المنافسة على حجز مكان للعودة للدوري المصري.

ولعب كهربا مع الأهلى 62 مباراة فى كل البطولات المحلية والأفريقية بإجمالى 2736 دقيقة سجل خلالها 17 هدفاً وصنع 9أهداف أخرى ونال ثمانية إنذارات وكارت أحمر وحيد، وتوج مع المارد الأحمر ببطولتين لدورى الابطال الافريقى بجانب برونزية كأس العالم للأندية ولقب للسوبر المحلى ومثله للأفريقى بجانب بطولة كأس مصر وبطولة دورى ممتاز.