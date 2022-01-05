شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب لجنة من الجمعية العمومية لاتحاد الكرة للإشراف على الفرز برئاسة سمير موسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتخبت الجمعية العمومية لجنة للإشراف على الفرز بعد انتهاء التصويت لاختيار مجلس إدارة جديد يدير الاتحاد لأربع سنوات مقبلة برئاسة سمير موسى.

فتح منذ قليل باب التصويت علي عقد الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الكرة لاكمال النصاب القانوني من أجل مناقشة الميزانية ومن ثم عقد انتخابات اتحاد الكرة بشرط اكتمال النصاب بحضور 64 نادي من أصل 124 نادي لهم حق التصويت.

تقام اليوم الأربعاء، الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكرة ويتضمن جدول الأعمال إجراء الانتخابات لاختيار مجلس جديد لإدارة الجبلاية حتى نهاية 2024 وتحديدا بعد انتهاء أولمبياد باريس المقرر لها يوليو وأغسطس من نفس العام، بجانب اعتماد الميزانية والحساب الختامى للعام المنقضى واعتماد راتب المدير التنفيذى باتحاد الكرة.

ويستضيف مشروع الهدف بـ6 أكتوبر انتخابات اتحاد الكرة المقرر لها اليوم الأربعاء وسيتم فتح باب التسجيل للأندية فى تمام التاسعة صباحا وحتى الحادية عشر وفى حالة اكتمال النصاب القانونى سيتم عقد الاجتماع، أما فى حالة عدم الاكتمال سيتم تأجيل الاجتماع لليوم التالى الخميس، وتقام الانتخابات تحت إشراف الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" حيث وصل أمس مراقب الفيفا للقاهرة تمهيدا لحضور الاجتماع.