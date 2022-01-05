شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يواجه ايسترن كومبانى وديًا اليوم استعدادًا لكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى نادى ايسترن كومبانى بقيادة علاء عبد العال، مع طلائع الجيش بقيادة طارق العشرى وديا باستاد جهاز الرياضة عصر اليوم الأربعاء فى إطار استعدادات الفريقين للمشاركة في كأس رابطة الأندية المحترفة التى ستنطلق نسختها الأولى 12 يناير الجارى، وهي البطولة التي ستقام خلال فترة توقف الدوري العام؛ بسبب مشاركة منتخب مصر في أمم إفريقيا بالكاميرون.

ويسعى الجهاز الفني لإيسترن كومبانى، بقيادة علاء عبد العال، إلى وصول الفريق لأفضل شكل فني وبدني ممكن قبل العودة لمباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز من خلال مباريات الفريق في كأس رابطة الأندية.

ويحتل إيسترن كومبانى المركز الثامن عشر والأخير فى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد نقطة واحدة، بعد الهزيمة فى 7 مباريات أمام كل من: المقاولون وغزل المحلة وسموحة وفيوتشر وبيراميدز والجونة وفاركو، والتعادل مع مصر المقاصة، سجل لاعبوه ثلاثة أهداف وتلقت شباكه 19 هدفا.

ووقع نادى إيسترن كومبانى ضمن فرق المجموعة الأولى وجاء ترتيب مواجهات فريق إيسترن كومبانى على النحو التالى :

إيسترن كومبانى ضد فيوتشر (الأربعاء 12/1)

مصر المقاصة ضد إيسترن كومبانى (الأحد 16/1)

إيسترن كومبانى ضد الاتحاد السكندرى (الخميس 20/1)

إيسترن كومبانى ضد بيراميدز (الأربعاء 26/1)

إيسترن كومبانى ضد المصرى (الأحد 30/1)