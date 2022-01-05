شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يضع خطة لتسديد "الديون" خوفاً من الدعاوى القضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة المهندس يحيى الكومى خطة لتسديد ديون القلعة الصفراء عن طريق جدولتها وتسديدها بطريقة الأقساط خوفاً من تحريك أصحاب هذه الديون للدعاوى القضائية ضد النادى مما يتسبب في إدخال الاسماعيلى في دوامة لاطائل منها.

ويملك النادى الاسماعيلى قائمة طويلة من الديون لصالح مصلحة الضرائب وشركة الكهرباء وشركة المياه بجانب التأمينات فضلا عن تعويضات لصالح أصحاب المولات التجارية بالنادى فضلا عن العقوبات الكروية على القلعة الصفراء في قضيتى نجوم المستقبل في أزمة إبراهيم حسن بجانب غرامة التونسى لسعد الجزيرى لاعب الدراويش الأسبق.

ويفتش مجلس الاسماعيلى الحالي عن تسديد هذه الديون للتخلص من هذا الإرث الذى تركه المجلس السابق ثم البحث عن موارد ذاتية لتنمية موارد القلعة الصفراء مستقبلا لاسيما بعد نجاح المجلس في تمديد تعاقد نجوم فريق الكرة بنجاح كبير بعد تمديد تعاقد الثلاثى باهر المحمدى وعبد الرحمن مجدى وعماد حمدى لاعبو الفريق للحفاظ على الهيكل الاساسى للدراويش.