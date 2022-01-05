الطلائع يكشف حقيقة توقيع مهند لاشين لبيراميدز قبل سفر الفراعنة للكاميرون

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القاهرة - سامية سيد - كشف العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بطلائع الجيش حقيقة توقيع لاعبه مهند لاشين نجم منتخب مصر لنادى بيراميدز قبل سفر الفراعنة للكاميرون لخوض منافسات كأس الأمم الافريقية، وقال المهدى فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” :" سمعت عن توقيع مهند لاشين لبيراميدز من وسائل الاعلام ، وناس كتير كلمتنى تسألنى عن الصفقة ، قولتلهم مفيش أى حاجة ، واللاعب فى معسكر منتخب مصر ولا صحة لعقد أى صفقة بينا وبين أى نادى بشأنه".

وتابع مدير الكرة بالطلائع:"مهند لاشين مرتبط بتعاقد معنا ممتد لمدة موسمين ولا نية للتفريط فى اللاعب لتعديل مسار الفريق بجدول الدوري عقب استئناف المسابقة ، ونتمنى لمهند كل التوفيق فى رحلته مع منتخب مصر بكأس الامم الافريقية فهو الممثل الوحيد للطلائع فى صفوف الفراعنة وتألقه يسعدنا".

ويرى مسئولو الطلائع أن بقاء مهند لاشين مع الفريق لنهاية الموسم أمر ضرورى، لاسيما أن الفريق يعانى على صعيد النتائج منذ انطلاق مسابقة الدوري الممتاز ويحتاج لكل لاعبيه لإنهاء المسابقة فى مركز متميز، لاسيما أن مهند لاشين أحد العناصر الأساسية في صفوف الطلائع والتي منحت الفريق فرصة التتويج بالسوبر ببداية الموسم الجارى على حساب الاهلى بجانب دوره الملموس طوال الموسم الماضى في تشكيلة الطلائع.

مهند لاشين كان دائما محور اهتمامات كبار الأندية فى الدوري العام، خاصة الاهلى و الزمالك، حيث ترددت الكثير من الأنباء فى عدة مرات عن وجود اهتمامات كبيرة من أندية القمة لضم اللاعب، خاصة أنه يتمتع بالقدرات الفنية اللازمة التى يحتاجها القطبين.

صاحب الـ 25 عاماً بدأ مسيرته الكروية فى الأسيوطي سابقاً وبيراميدز حالياً، حيث بزغ نجمه وتألق فى وسط الملعب وجذب الأنظار، ثم رحل فى موسم 2018/2019، لينضم إلى طلائع الجيش بحثاً عن فرصة للمشاركة.

وشارك لاشين مع بيراميدز في 43 مباراة سجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدفين، بينما شارك مع الطلائع في 66 مباراة سجل هدفاً وصنع هدفين لزملائه بالفريق.