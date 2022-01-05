الامارات | تعرف إلى موعد فتح البوابات أمام الجماهير في كأس السوبر الإماراتي

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى موعد فتح البوابات أمام الجماهير في كأس السوبر الإماراتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت رابطة المحترفين، الاجتماع التنسيقي الخاص بنهائي كأس السوبر الإماراتي، الذي يجمع فريقي الجزيرة بطل الدوري، وشباب الأهلي بطل كأس رئيس الدولة في الموسم الماضي، المقرر له بعد غد الجمعة.

وشهد الاجتماع حضور ممثلي شرطة أبوظبي، وإدارة ستاد هزاع بن زايد مستضيف الحدث، ومنسقي جماهير الجزيرة وشباب الأهلي؛ طرفي النهائي المرتقب على أول ألقاب الموسم.

وجرى خلال الاجتماع استعراض الترتيبات للمباراة، والخطة التي تتضمن توزيع أفراد الأمن الخاص على البوابات، والمواقف المخصصة لجماهير الفريقين، ومواعيد فتح البوابات، وقائمة المواد المسموح بدخولها، وتقرر فتح البوابات للجماهير يوم المباراة في الساعة السادسة إلا الربع مساء.

وتسابق رابطة المحترفين الزمن، بالتعاون مع الجهات المعنية، من أجل إكمال الاستعدادات والتحضيرات التنظيمية، لاحتفالية كأس السوبر الإماراتي، التي تحمل شعار "الإمارات ملتقى العالم"، وذلك بهدف إخراج الحدث المرتقب في أفضل صورة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news