الامارات | محمد صلاح يوجه رسالة للجمهور المصري "الطريق مش سهل"

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يوجه رسالة للجمهور المصري "الطريق مش سهل" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول والدوري الإنجليزي مشواره مع المنتخب المصري قبل انطلاق بطولة إفريقيا برسالة إلى الجمهور المصري، حرص صلاح على إيصالها عن طريق حسابه الرسمي على موقع إنستغرام، حث فيها الجمهور المصري على الوقوف خلف المنتخب المصري في المهمة القادمة ببطولة إفريقيا التي ستنطلق في الكاميرون بعد أيام قليلة.

ونشر محمد صلاح صورة له أثناء الاحتفال بإحدى أهدافه مع المنتخب المصري وكتب في تعليق عليها: "الطريق مش سهل بس احنا هنحارب علشان نرجع بالكأس، خليكوا في ظهرنا شجع مصر".

ولاقت رسالة محمد صلاح العديد من الردود والتعليقات الإيجابية، وحرص اللاعب على ارسالها قبل الانضمام إلى تدريبات المنتخب المصري المتوقع اليوم بعد عودته من لندن أول من أمس.

ويلتقي المنتخب المصري مع نيجيريا في مستهل مشوار المنتخبين ببطولة إفريقيا يوم الثلاثاء المقبل، ويتمنى المنتخب المصري حصد اللقب الغائب منذ 12 عاماً.

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