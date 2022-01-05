"علينا التسلح بالطموحات لتحقيق هدفنا".. كيروش يوجه رسالة للاعبين قبل منافسات أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

وجه البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر رسالة إلى الجماهير المصرية واللاعبين قبل التوجه إلى الكاميرون لخوض غمار منافسات كأس الأمم الأفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة الكان في التاسع من يناير الجاري، على أن تنتهي في السادس من شهر فبراير المقبل.

وقال كيروش في رسالته التي نشرها الاتحاد المصري لكرة القدم: "شباب منتخب مصر، الآن تجمعنا سويا كلنا على قلب واحد".

وأضاف: "نحن الآن نستعد للإقلاع والاستمتاع بمنافسات كرة القدم ف رحلتنا في كأس الأمم الأفريقية".

وأتم: "رجاء من الجميع شد الأحزمة والتسليح بأكبر الطموحات والالتزام من أجل الوصول إلى هدفنا وحلمنا جميعا".

جدير بالذكر أن منتخب مصر يتواجد بالمجموعة الرابعة بكأس الأمم الأفريقية التي تضم كل من نيجيريا، السودان وغينيا.