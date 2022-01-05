الامارات | تعرف إلى سعر الساعة التي ظهر بها ليفاندوفسكي في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى سعر الساعة التي ظهر بها ليفاندوفسكي في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خطف النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الألماني الأضواء أثناء تواجده في دبي للاحتفال بفوزه بجائزة جلوب سوكر لعام 2021 وذلك بساعة لفتت الأنظار، حيث كانت حديث مواقع التواصل بعدما كشفت صحيفة "صن" البريطانية أن النجم البولندي ارتدى ساعة باتيك فيليب، بلون أخضر من طراز Aquanaut Chronograph 5968A من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطًا، بقيمة 170 ألف إسترليني.

وأشار التقرير إلى أن الساعة مقاومة للماء حتى عمق 120 متراً، وقد جرى تحسين البناء بلمسات نهائية مصقولة بنعومة الساتان.

وكان النجم البولندي ليفاندوفسكي قد توج بجائزتين في حفل توزيع جوائز "جلوب سوكر" لعام 2021 في دبي، هما: جائزة مارادونا لأفضل هداف لعام 2021، وجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2021 حسب تصويت "تيك توك".

وتربع مهاجم بايرن ميونخ الألماني ليفاندوفسكي على عرش هدافي كرة القدم في أوروبا لعام 2021 بتسجيله 69 هدفا في 59 مباراة مع بايرن ميونخ في جميع المسابقات.

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