تعرف على مواعيد مباريات مصر في كأس أمم إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

يستعد المنتخب المصري، بقيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون، والمقرر انطلاقها يوم التاسع من يناير وحتى السادس من فبراير المقبلين.

ويسعى الفراعنة لتحقيق اللقب الغائب منذ عام 2010، والذي شهد آخر تتويج بالبطولة القارية.

وستقام مباراة الافتتاح في بطولة كأس الأمم الإفريقية يوم 9 يناير على الملعب الأولمبي في العاصمة الكاميرونية ياوندي في السادسة بتوقيت القاهرة بين الكاميرون المستضيف وبوركينا فاسو.

ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة، التي تضم منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

وجاءت مجموعات كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون على النحو التالي:

المجموعة الأولى: الكاميرون، بوركينا فاسو، إثيوبيا، الرأس الأخضر.

المجموعة الثانية: السنغال، غينيا، زيمبابوي، مالاوي.

المجموعة الثالثة: المغرب، غانا، الجابون، جزر القمر.

المجموعة الرابعة: نيجيريا، مصر، غينيا بيساو، السودان.

المجموعة الخامسة: الجزائر، كوت ديفوار، سيراليون، غينيا الاستوائية.

المجموعة السادسة تونس، مالي، موريتانيا، جامبيا.

وفي وقت سابق، أعلن كارلوس كيروش عن قائمة الفريق لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية، حيث جاءت على النحو التالي:

"محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي ومحمود جاد، أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم ومحمود علاء، عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو" ومهند لاشين، عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجيه" ورمضان صبحي، مروان حمدي، محمدحمدي، إبراهيم عادل".

ويبدأ المنتخب المصري حملة استعادة لقبه الغائب بمواجهة أمام نيجيريا، ثم غينيا بيساو، قبل أن يختتم دور المجموعات بمواجهة نظيره السوداني.

وفيما يلي مواعيد مباريات منتخب مصر في دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية.

المباراة الأولى: نيجيريا × مصر - الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة الموافق يوم 11 يناير 2022.

المباراة الثانية: مصر × غينيا بيساو: الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة الموافق يوم 15 يناير 2022.

المباراة الثالثة: مصر × السودان: الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة الموافق يوم 19 يناير 2022.