شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرفض فتح "خزائنه" لضم أشرف بن شرقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو النادي الأهلي فكرة فتح خزائن النادي من أجل ضم المغربي أشرف بن شرقي خلال الصيف المقبل بعدما تعثّرت مفاوضات تجديد عقد اللاعب مع الزمالك الفترة الماضية ، وتؤكد إدارة القلعة الحمراء أن فكرة تقديم عرض بمقابل مالي كبير وفتح خزائن النادي لضم بن شرقي ستكون صعبة للغاية لأن الأهلي لديه "سقف" رواتب وعقود لا يمكن أن يتخطّاه مهما كانت الصفقة المطلوب إتمامها حتى لا تحدث "فتنة" في الفريق بسبب الفارق الكبير بين عقود اللاعبين.

ورغم أن النجم المغربي من حقه التوقيع لأي ناد حالياً وأن هناك من عرضه على إدارة الأهلي إلا أن مصدر في القلعة الحمراء قال أن فكرة التعاقد مع بن شرقي لن تتم إلا إذا قام اللاعب بتخليص نفسه من الزمالك ولم يعد على قوته حيث يرفض مسئولو الأهلي التفاوض الجاد أو الرسمي مع المغربي أشرف بن شرقي لعدم الدخول في مشاحنات أو أزمة مع الزمالك.

ورغم أن أشرف بن شرقي يحق له التوقيع لأي نادً حاليا حيث ينتهي عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ولم يُجدد مع الأبيض حتى الأن ، إلا أن مسئولو الأهلي مازالوا يرفضون فكرة إقحام أنفسهم طرفاً في هذه الصفقة حالياً.

وقال مصدر في الأهلي ، أن إدارة القلعة الحمراء قد تفتح باب التفاوض مع أشرف بن شرقي حينما تنتهي علاقته مع الزمالك ويتأكد عدم بقاؤه في البيض الأبيض.

وأشار المصدر إلى أن بن شرقي لاعب جيد وصاحب إمكانيات عالية لكن الأهلي لن يتسرّع في التفاوض معه وسيدرس هذا الأمر بعناية فائقة ، ويُعد أشرف بن شرقى أحد أهم الصفقات الأجنبية فى الدورى المصرى خلال السنوات الماضية وأضاف الكثير للزمالك وساهم معه فى تتويج الفريق بأكثر من بطولة قارية ومحلية.

إجمالاً شارك أشرف بن شرقى مع الزمالك فى 85 مباراة منذ انضمامه لصفوف الأبيض حتى الآن بإجمالى 6693 دقيقة لعب، سجل خلالها 35 هدفًا وصنع 20 هدفًا آخر وتوج بأربع بطولات، هى: الدورى الممتاز وكأس مصر وكأس السوبر المحلى والسوبر الأفريقى.