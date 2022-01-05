الامارات | استبعاد مهاجم عجمان من قائمة تونس في كأس إفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد مهاجم عجمان من قائمة تونس في كأس إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى مهاجم عجمان، التونسي فراس بالعربي نبأ غير سار، باستبعاده من قائمة منتخب بلاده المشاركة في بطولة الأمم الافريقية التي تنطلق في الكاميرون اعتباراً من التاسع الجاري، وحتى السادس من فبراير المقبل.

وقال الاتحاد التونسي لكرة القدم في بيان عبر موقعه الرسمي إن "الفحوصات الطبية التي خضع لها فراس بالعربي أثبت أن الإصابة العضلية التي تعرض لها مع فريقه تستوجب راحة طويلة ولن تسمح له بالمشاركة في كأس أمم أفريقيا".

وتعرض بالعربي للإصابة خلال مشاركته مع عجمان أمام شباب الأهلي في عودة الدور ربع النهائي لكأس المحترفين لم يستطيع معها استكمال المباراة ليتم استبداله في الشوط الثاني بمحمد هلال.

واستدعى الطاقم الفني لمنتخب تونس، أودينسي الدنماركي عصام الجبالي (30 عاما) ليكون بديلاً للاعب عجمان في قائمة تونس بالكان.

وانضم الجبالي لمنتخب تونس لأول مرة عام 2018، ومنذ ذلك الحين شارك في مباراتين فقط.

وتسمح لوائح أمم إفريقيا باستبدال اللاعب المصاب في مثل هذه الوضعيات، شرط ارفاق تقرير طبي كامل يحتوي على كافة تفاصيل الإصابة، وفترة غيابه عن الملاعب.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news