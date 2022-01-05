ما هو مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تقام مساء اليوم الأربعاء 5 يناير/ كانون الثاني 2022 عدة مباريات مهمة في المسابقات الأوروبية والعربية.



ويشهد الأربعاء إقامة مباريات حاسمة في كأس ملك إسبانيا وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، تجمع أكبر الفرق في المسابقتين ضمن أطرافها.

يفتتح فريق برشلونة مشواره في كأس ملك إسبانيا لموسم 2021-2022 (الأربعاء)، عندما يواجه مضيفه ليناريس ديبورتيفو في دور الـ32.

المباراة تنطلق في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة والنصف بتوقيت أبوظبي.

ولا توجد قناة عربية تنقل مباريات كأس ملك إسبانيا في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يخوض فريق ريال مدريد تحديا جديدا في بطولة كأس ملك إسبانيا عندم يلاقي ديبورتيفو ألكويانو في دور الـ32، حيث تنطلق المباراة الساعة 11:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12.30 بتوقيت أبوظبي.

ولا توجد قناة عربية تنقل مباريات كأس ملك إسبانيا في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يلتقي فريق تشيلسي في ديربي لندني جديد مع غريمه توتنهام، في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، الأربعاء، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة 10.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11.45 بتوقيت أبوظبي، وتُنقل عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium".

يخوض منتخب الجزائر، الأربعاء، مباراة ودية أمام نظيره الغاني، ضمن استعداداته للنسخة رقم 33 من بطولة كأس أمم أفريقيا "الكاميرون 2022".

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 7.00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 8.00 مساء بتوقيت أبوظبي، ومن المنتظر أن تعلن القناة الجزائرية الرياضية نقلها للمباراة على الهواء مباشرة.