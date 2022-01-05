شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين الزمالك وبن شرقي عقب الراحة لحسم تجديد تعاقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد إدارة الزمالك اجتماعا خلال الأيام المقبلة وتحديدا عقب عودة الفريق للتدريبات يوم 6 يناير الجاري، مع المغربي أشرف بن شرقي لحسم ملف تجديده سواء بالموافقة أو الرفض خاصة أن اللاعب يحق له التوقيع لأي فريق في يناير الجاري نظرا لأنه الموسم الأخير في عقده مع النادى الأبيض.

ويرغب أمير مرتضي المشرف علي الكرة في حسم الملف سواء بالموافقة علي التجديد أو رفض اللاعب في ظل الأنباء التي انتشرت حول توقيعه لنادي خارج مصر وسينضم له في الصيف المقبل.

من ناحية أخرى اقترب أدهم محمود نجل محمود الخواجة نجم نادي الزمالك الأسبق، من الرحيل عن القلعة البيضاء خلال الميركاتو الحالي، في ظل عدم تفعيل عقده الذى قام اللاعب بتوقيعه منذ فترة طويلة.

ويلعب أدهم محمود الخواجة في صفوف فريق الزمالك مواليد 2001 بمركز المهاجم الصريح ويعد أحد العناصر الأساسية بفريقه، مما جعله يدخل دائرة اهتمام أكثر من نادي بالدوري الممتاز بخلاف أندية القمة بدوري القسم الثانى.

من جانبه، كشف محمود الخواجة لـ"الخليج 365" أن نجله يمتلك عدة عروض في الوقت الحالي بعضها من أندية مصرية كما تلقي عروضا للعب في الإمارات والسعودية عبر وكلاء لاعبين وسيتم دراسة كافة العروض في الأيام المقبلة لاتخاذ القرار النهائي.

أضاف الخواجة أن نجله أصبح قريب من الرحيل عن الزمالك في الأيام المقبلة على طريقة حسين فيصل لاعب سموحة الحالي والذى كان ضمن صفوف القلعة البيضاء، حتى تقرر عدم استمراره وعدم توقيع عقود رسمية معه بناء على وجهة نظر مسئولي النادي.