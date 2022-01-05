شكرا لقرائتكم خبر عن وصفة بلجيكية تجهز حارس الأهلى لكأس رابطة الأندية المحترفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يعقد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالنادي الأهلي مع على لطفي حارس الفريق جلسات مكثفة خلال الأيام الحالية من أجل توجيه عدة نصائح له قبل انطلاق منافسات كأس الرابطة التى سيدافع خلالها لطفي عن عرين الأهلي.

ويشارك الأهلي في كأس الرابطة بدون لاعبيه الدوليين وفي مقدمتهم الحارس الأساسي للفريق محمد الشناوي حيث تقام هذه البطولة الوليدة خلال بطولة أمم أفريقيا التى تنطلق في الكاميرون يوم 9 يناير الجاري.

ويحرص البلجيكي يانكون على تكثيف جلساته مع على لطفي من أجل منحه تعليمات ونصائح فنية ومعنوية تُجهّزه للمشاركة بشكل قوي في مباريات كأس الرابطة.

ويتدرب الاهلي حالياً استعداداً لكأس الرابطة التى ستنطلق الأسبوع المقبل وتقام بدون اللاعبين الدوليين في الأندية المختلفة لتواجدهم مع المنتخب الوطني الأول في أمم أفريقيا التى ستنطلق بالكاميرون يوم الأحد المقبل، ويلعب الأهلي كأس الرابطة ضمن المجموعة الثانية التى تضم معه ، كلاً من الأسماعيلي ، سموحة ، المقاولون العرب ، البنك الأهلي والجونة ويستهلها الأحمر بمواجهة الجونة عصر يوم 13 يناير الجاري.