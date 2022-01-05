شكرا لقرائتكم خبر عن المريخ السوداني: نوافق على خوض مبارياتنا بالقاهرة وأتوقع تأهل فريقنا والأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حازم مصطفى، رئيس نادى المريخ السودانى، عن الملاعب المطروحة لخوض مباريات الفريق فى دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم فى ظل عدم إمكانية ملعب المريخ من استضافة المباريات بسبب عدم الحصول على موافقة كاف.

وقال حازم مصطفى فى تصريحات تليفزيونية: "لدينا بعض الخيارات المطروحة من حيث الملاعب التى من الممكن أن نخوض عليها مبارياتنا فى دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم، والخيارات تتمثل فى إثيوبيا والجزائر، وكذلك استاد السلام فى القاهرة مطروحا أيضا".

وأضاف: "نوافق على اللعب فى القاهرة بالطبع، ولكننا ننتظر التواصل مع مسئولى الأهلى، والمفاضلة بين الملاعب المطروحة علينا".

وتابع: "مجموعتنا قوية، يوجد بها حامل اللقب الأهلى، وكذلك صن داونز الفريق المتطور وأيضا الغريم الهلال، ولكن فريقنا لا يهاب الموقف، أتمنى تصدر فريقنا للمجموعة ولكن توقعى تأهل المريخ والأهلى معا إلى الدور التالي".

وأشار: "لم نتعامل بشكل جيد فى ملعب السلام كنا نحتفل بعد إحدى المباريات وتم غلق أنوار الملعب علينا، بحضور أعضاء مجلس الإدارة وهذا جعلنا نحزن كثيرا". وختم حديثه قائلا: "وقوع الأهلى مع الهلال والمريخ فى مجموعة واحدة نقطة سلبية بالنسبة لنا".