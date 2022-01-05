شكرا لقرائتكم خبر عن مصر الأكثر تتويجا بلقب الأمم الأفريقية قبل نسخة الكاميرون.. وصاحب الأرض الوصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى منتخب مصر إلى مواصلة التربع على قائمة الأكثر تتويجا بلقب كأس الأمم الأفريقية من خلال حصد النسخة المقبلة المقرر إقامتها فى الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير الجارى و حتى 6 فبراير المقبل .

و نجح منتخب مصر فى حصد اللقب مسبقا 7 مرات من قبل ، أعوام كلا من ،1957 ، 1959 ، 1986، 1998 ، 2006 ، 2008 ، 2010 ، فيما حصد منتخب الكاميرون صاحب الأرض فى النسخة المقبلة اللقب 5 مرات أعوام كلا من ، 1984 ، 1988، 2000 ، 2002 ، 2010 .

أما غانا فجاءات فى المركز الثالث برصيد 4 ألقاب ، حيث حصد اللقب الأفريقى أعوام كلا من 1963 ، 1965 ، 1978، 1982 ، يليها نيجيريا بـ 3 ألقاب أعوام كلا من ، 1980 ، 1994 ، 2013 .

كانت نتائج قرعة بطولة أمم أفريقيا جاءت على النحو التالى:

المجموعة الأولى: الكاميرون ، بوركينا فاسو ، اثيوبيا ، كاب فيردى.

المجموعة الثانية: السنغال ، غينيا ، زيمبابوي ، مالاوي.

المجموعة الثالثة: المغرب ، غانا ، الجابون ، جزر القمر.

المجموعة الرابعة: نيجيريا ، مصر ، غينيا بيساو ، السودان.

المجموعة الخامسة: الجزائر ، كوت ديفوار ، سيراليون ، غينيا الاستوائية.

المجموعة السادسة: تونس ، مالي ، موريتانيا ، جامبيا.

يتأهل لدور الـ 16 من أمم أفريقيا المنتخبات أصحاب المراكز الأول والثانى فى المجموعات الست، بالإضافة إلى أفضل 4 ثوالث من المجموعات.

وكشف الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، في وقت سابق عن جدول مواعيد مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، والتى سوف تستضيفها الكاميرون العام المقبل، والتي تأتي على النحو التالى:

9 يناير

الكاميرون × بوركينا فاسو الساعة 6 مساء

اثيوبيا × كاب فيردى الساعة 9 مساء

10 يناير

السنغال × زيمبابوي الساعة 3 عصرا

المغرب × غانا الساعة 6 مساء

غينيا × مالاوى الساعة 6 مساء

الجابون × جزر القمر الساعة 9 مساء