شكرا لقرائتكم خبر عن سيد معوض لـOn time sports: أحمد مجاهد تركنا مادة للهجوم الإعلامى تمهيدا لقرار الإقالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيد معوض، مدرب منتخب مصر السابق، أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة التى كلفت بإدارة اتحاد الكرة، ترك جهاز المنتخب بقيادة حسام البدرى مادة للهجوم الإعلامى تمهيدًا لاتخاذ قرار الإقالة.

وأضاف معوض خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب On time" مع الإعلامى أحمد شوبير: "الجماهير كانت غاضبة من الجهاز الفنى بقيادة البدرى، وهذا الغضب له سببان الأول إننا قصرنا فى عدم استغلال فترة التوقف، والسبب الثانى إننا لم نجيد التعامل مع الإعلام وكنا مادة خام للهجوم".

وأضاف معوض: "قرار الإقالة كان يتم تجهيزه منذ الأولمبياد، وكان الجهاز الفنى يعلم ذلك، وهذا أمر غير مقبول، وعقب مباراة الجابون كنت أعلم أننا سنرحل".

وأردف حديثه: "من الأشياء غير المقبولة أن أحمد مجاهد أشاد بالجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى وأعادهم لمنصبهم، وأكد أنه لن يضع شرطًا جزائيًا فى العقد، وعلمت أمس أنه يرغب فى تحرير عقد بتاريخ قديم يضع خلاله شرطا جزائيا قبل أن يرحل".

وانتقد سيد معوض تصريحات البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر الحالى، عندما أكد أن بطولة أمم أفريقيا ليست ضمن أولوياته، وأنه راضٍ عن أداء ونتائج المنتخب فى بطولة كأس العرب.

واستطرد حديثه: "كيروش له مميزات مثل الاستعانة بأوجه جديدة وحقق نتائج جيدة مثل الفوز على منتخب ليبيا ذهابًا وإيابًا، لكن يعاب عليه فى تصريحاته، وكذلك تراجعه عن الأوجه الجديدة التى استعان بها فى كأس العرب، وجهاز البدرى كان سيمنح الفرصة للاعبين جدد إذا كان استمر لحين المشاركة فى كأس العرب".

وعن تراجع أداء المنتخب فى عهد البدرى، قال معوض: "غياب محمد صلاح عن معظم المباريات في فترة تولى البدرى ساهم في تراجع الأداء والنتائج".

وتحدث معوض عن استبعاد كيروش لطارق حامد ومحمد مجدى أفشة من قائمة المنتخب المشاركة فى بطولة أمم أفريقيا، قائلاً: "طريقة كيروش لا تحتاج طارق حامد أو أفشة، ولو كنت أتبع نفس طريقته كنت سأتخذ نفس القرار، لكن البدرى كان يتبع طريقة أخرى تحتاج خدمات الثنائى".