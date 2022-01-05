شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى اليوم بنادى غزل المحلة للإعلان عن الجهاز الفنى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم مجلس إدارة نادي غزل المحلة، مؤتمرًا صحفيًا في تمام الساعة الواحدة ظهرا اليوم ، في ستاد النادي، لتقديم الجهاز الفني الجديد .

ومن المقرر أن يحضر مجلس إدارة نادي غزل المحلة بالكامل، في المؤتمر الصحفي لتقديم الجهاز الفني الجديد، الذي سيتولى المهمة خلفًا لمحمد عودة المدير الفني السابق للفريق.

وكان إدارة المحلة أنهت اتفاقه مع الجهاز الفني بالكامل بقيادة عبد الحميد بسيوني في الأيام الماضية، والتعاقد معه بشكل رسمي في الوقت الحالي، لقيادة الفريق في بطولة كاس الرابطة واستكمال مسيرة الفلاحين في بطولة الدوري المصري.

ووقع غزل المحلة في المجموعة الثالثة في بطولة كأس الرابطة، والتي تضم الزمالك، سيراميكا كليوباترا، إنبي، فاركو، طلائع الجيش .