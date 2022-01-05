الامارات | بدء العد التنازلي لمونديال الأندية «الإمارات 2021»

شكرا لقرائتكم خبر عن بدء العد التنازلي لمونديال الأندية «الإمارات 2021» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ العد التنازلي لانطلاق النسخة الـ18 من بطولة كأس العالم للأندية «الإمارات 2021» مع تبقي شهر واحد على افتتاح الحدث العالمي، حيث سيكون جمهور وعشاق كرة القدم في شتى أنحاء العالم على موعد مميز مع البطولة، التي ستقام منافساتها في أبوظبي، لتخوض الفرق المشاركة غمار منافسات حماسية على مدار ثماني مباريات لتقديم أفضل ما لديها والظفر بلقب «بطل العالم للأندية».

وتفتتح البطولة في الثالث من فبراير المقبل بمواجهة تجمع بين فريقي الجزيرة، وبيري التاهيتي ممثل قارة أوقيانوسيا، وذلك على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

ويشارك في النسخة الحالية أندية تشيلسي الإنجليزي (بطل دوري أبطال أوروبا)، وبالميراس البرازيلي (بطل كأس ليبرتادوريس)، والأهلي المصري (بطل دوري أبطال إفريقيا)، والهلال السعودي (بطل دوري أبطال آسيا)، ومونتيري المكسيكي (بطل الكونكاكاف)، وبيري التاهيتي ممثل أوقيانوسيا، بالإضافة إلى الجزيرة الفريق المضيف (بطل الدوري الإماراتي).

وسيلتقي الأهلي المصري مع مونتيري المكسيكي في مواجهة ثأرية تجمع بطل إفريقيا، الذي يسعى لرد اعتباره من هزيمته 1-5 أمام بطل الكونكاكاف في نسخة عام 2013، وذلك عندما يلتقيان في الخامس من فبراير المقبل، حيث يتأهل الفائز لمواجهة بالميراس البرازيلي في الثامن من فبراير في دور نصف النهائي، بينما يلعب الهلال السعودي مع الفائز من الجزيرة وبيري التاهيتي، والفائز سيتأهل لملاقاة تشيلسي الإنجليزي في المباراة الثانية بنصف النهائي في التاسع من فبراير، وتقام المباراة النهائية يوم 12 فبراير في الثامنة والنصف مساء بتوقيت الإمارات على استاد محمد بن زايد. وبعد النجاح في تنظيم دوراتها السابقة في الأعوام 2009، و2010، و2017، و2018، تنفرد الإمارات مجدداً، وللمرة الخامسة، باستضافة منافسات كأس العالم للأندية، التي تمثل قمة عالمية للأندية حاملة ألقاب البطولات الكروية القارية.

يذكر أن اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية قد أعلنت عن طرح تذاكر مباريات البطولة على الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم لحاملي بطاقات «فيزا»، على أن يتم طرح التذاكر أمام الجماهير رسمياً خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ تراوح أسعار التذاكر بين 20 و200 درهم.

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