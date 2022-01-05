الامارات | لابا يحقق «المهمة الصعبة».. والعين مستمر في جميع البطولات

شكرا لقرائتكم خبر عن لابا يحقق «المهمة الصعبة».. والعين مستمر في جميع البطولات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل التوغولي لابا كودجو هدفاً بعد أربع دقائق فقط من مشاركته بديلاً في مباراة فريقه العين أمام مستضيفه الوصل، ليقود «الزعيم» للفوز 4-3 والحصول على بطاقة التأهل للدور نصف النهائي لكأس رابطة المحترفين لكرة القدم، في مباراة متقلبة، بعد أن كانت الكفة تميل لمصلحة أصحاب الأرض عطفاً على نتيجة لقاء الذهاب، لكن لابا قاد فريقه لتحقيق «المهمة الصعبة» وإبقاء العين في دائرة المنافسة في جميع البطولات. وكانت المباراة التي أقيمت مساء أمس في زعبيل في طريقها للتعادل 3-3، وهي النتيجة ذاتها التي انتهت عليها مواجهة الذهاب بين الفريقين في استاد هزاع بن زايد، لكن لابا كودجو سجل هدف الفوز في الدقيقة 84 من ركلة جزاء، ليقود فريقه لضرب موعد مع الجزيرة في المربع الذهبي.

وقص الضيوف شريط أهداف المباراة مبكراً في الدقيقة (3) بواسطة الأرجنتيني كريستيان جوانكا، لكن الوصل أدرك التعادل في الدقيقة (14) بالنيران الصديقة، بعد أن سجل لاعب العين جوناتاس سانتوس في مرماه بالخطأ، وأضاف «الإمبراطور» الهدف الثالث بواسطة البرازيلي اديلسون سيلفا (19) الذي انتهى عليه الشوط الأول.

وانطلق الشوط الثاني بالسيناريو نفسه، إذ سجل الأرجنتيني كريستيان جوانكا هدفاً سريعاً في الدقيقة 53، وهو الثاني له ولفريقه، لكن الوصل عاد وسجل الهدف الثالث عن طريق عبدالله خميس، غير أن العين عاد مجدداً وسجل هدف التعادل (66) بواسطة جوناتاس سانتوس، فيما خطف البديل، التوغولي لابا كودجو، بطاقة التأهل بتسجيله الهدف الرابع من ركلة جزاء (84).

في المقابل، ودع فريق الوصل أولى منافسات الموسم، وسيلتحق بذلك بأندية النصر وعجمان واتحاد كلباء، لخوض منافسات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن.

وستكون أمام «الإمبراطور» فرصة لرد الدين للعين، إذ تتجدد المواجهة بين الفريقين يوم الخامس عشر من الشهر الجاري على الملعب ذاته لحساب الدور ربع النهائي لكأس رئيس الدولة.

مواجهتا نصف النهائي

- شباب الأهلي x الوحدة.

- الجزيرة x العين.

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