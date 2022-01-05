اخبار الرياضه

الامارات | «دبي الرياضي» يطلق برنامج تطوير كرة السلة

0 نشر
دبي ■ وام 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي الرياضي» يطلق برنامج تطوير كرة السلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق مجلس دبي الرياضي «برنامج تطوير كرة السلة بأندية دبي» الذي يهدف إلى تطوير وصقل مهارات اللاعبين والمدربين الوطنيين في كرة السلة بأندية دبي، في إطار تنفيذ قرار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي رقم (4) لسنة 2020، بشأن تعيين مدرب مساعد مواطن في الألعاب الجماعية بأندية دبي، من خلال تأهيلهم لقيادة الفرق الأولى في الألعاب الجماعية.

ويقام البرنامج بالتعاون مع اللاعب الدولي فادي الخطيب أسطورة كرة السلة اللبنانية الذي يقدم المحاضرات ويشرف على تدريب اللاعبين والمدربين بشكل مباشر من خلال ورش عمل نظرية وتطبيقية ومعسكرات تدريبية تقام على مدار موسم رياضي كامل، في أندية دبي وفي أكاديمية تشامبس لكرة السلة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا