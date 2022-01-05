أزمة في هبوط طائرة منتخب مصر بياوندي .. سفير مصر بالكاميرون يوضح

الشارقة - اميمة ياسر - نفى مدحت المليجي سفير مصر في الكاميرون وجود أي أزمة في هبوط طائرة منتخب مصر يوم الجمعة في العاصمة ياوندي قبل المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال المليجي في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية etc : "لم يتم إبلاغي من الجانب الكاميروني عن وجود أي أزمة في هبوط طائرة منتخب مصر الخاصة يوم الجمعة المقبل بياوندي".

وأضاف: "علمت عن هذه الأزمة من جانب الإعلام المصري فقط لكن لا أرى أي أزمة في ذلك وعندما يكون هناك هبوط لطائرة خاصة فيتم التنسيق من السفارة مع سلطات الطيار المدني للحصول على تصريح المرور وكل ذلك تم فلا يوجد أي أزمة".

وتابع: "تواصلت مع أعضاء بعثة مصر والمنتخب وطلبوا كمية من الأدوية التي تعالج الملاريا وتم توفيرها بشكل كامل وسيتم تسليمها للبعثة أثناء استقبالهم يوم الجمعة.

وواصل: "سأسافر من ياوندي لجاروا بمسافة 1100 كيلو متر لاستقابل البعثة وتم ترتيب كل شيء لاستقبال الطائرة وفندق الإقامة وكل شيء".

وأضاف: "محمد صلاح المدير الإداري للمنتخب جاء إلى الكاميرون وتفقد مقر إقامة البعثة في جاروا وأيضا سافر إلى ياوندي واطمأن على حالة الملاعب وكل الأمور الخاصة ورافقناه حتى سافر إلى القاهرة".

وأشار: "طلبنا من اللجنة المنظمة لتوفير حراسة خاصة لمحمد صلاح نجم المنتخب ونادي ليفربول الإنجليزي حيث أنه لاعب عالمي وله شعبية كبيرة والجميع يحبه، وأعتقد أن الطلب على قميصه أمرا سيكون غير متوقع بسبب الطلبات المتعددة لذلك فأعتقد أنه لن يجد قميص ليلعب به مع المنتخب".

وأتم: "سيتم توفير حراسة خاصة لكل منتخب من المنتخبات من المشاركة في البطولة وكل شيء تم تنسيقه".