رحيل مفاجئ لبيتسو موسيماني وسمير كمونة يكشف عن خليفته في الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - أكد سمير كمونة، نجم الأهلي السابق، الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي ، سيرحل عن القلعة الحمراء خلال ايام.

وقال كمونة فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "ten": "موسيماني سيرحل عن الأهلي خلال أيام بعد عدم حسم محمود الخطيب لتجديد عقده حتى الآن، وفيريرا يقترب من تدريب النادي الأهلي".

خليفة موسيماني في الأهلي؟

وأضاف: "حدث اتفاق فى أحد الفنادق على تولي فيريرا تدريب النادي الاهلي، وهناك رغبة على رحيل موسيماني".

تجديد عقده عقب بطولة كأس العالم للأندية

على صعيد آخر، قال الإعلامي محمد شبانة، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اتفق مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول على تجديد عقده عقب بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات خلال الفترة ما بين ٣-١٢ فبراير المقبل.

وأوضح شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه "بوكس تو بوكس"، المذاع على فضائية ETC، اليوم، الاثنين: "اتفق بيبو مع موسيماني على جميع التفاصيل الخاصة بتجديد العقد لمدة موسمين مع رفع راتب المدير الفني الجنوب إفريقي بنحو 20% مع رفع قيمة الشرط الجزائى ليصل إلى 6 أشهر.