شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب سلة الزمالك مصطفى كيجو عن فسخ تعاقده: لم نحصل على مستحقاتنا منذ 4 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث مصطفى كيجو، لاعب نادي الزمالك، عن طلبه لاتحاد السلة بفسخ التعاقد مع ناديه لعدم حصوله على مستحقاته، مضيفا: "لم نحصل على مستحقاتنا منذ شهر أغسطس الماضي، وحصلنا على وعود بالحصول على المستحقات خلال الـ 3 شهور الماضية ولم تنفذ".

وواصل: "جميع لاعبي الفرق الجماعية في النادي لم تحصل على حقوقها خلال الفترة الماضية، ونواجه أزمات مادية بسبب هذا الأمر".

وأضاف: "لا أمانع في الحصول على جزء من مستحقاتي بشكل مؤقت، ولا أتمنى أن يتقدم لاعبون آخرون في الزمالك بطلب لفسخ تعاقدهم".

وأردف كيجو: "قضيت 14 عاما داخل صفوف نادي الزمالك ومن الصعب تركه، ولكن هناك أزمات مادية بسبب تأخر مستحقاتنا، لا يمكننى الإجابة على سؤال إذا كنت سأنتقل للأهلي أم للاتحاد".

وعن هجوم جماهير الزمالك قال كيجو: "جمهور النادي عاطفي وأقدر هجومهم ولكن الظروف هي من وضعتني في هذا الموقف، تعرضت منهم للسباب بسبب مطالبتي بمستحقاتي، مقدر شعورهم ولكن ممكن نستحمل شهر أو اثنين مش 4، أنا مستمر مع الزمالك حتى نهاية عقدي".