شكرا لقرائتكم خبر عن الشوالى: الإفيهات فى المباريات تخرج بشكل تلقائى و"القاضية ممكن" وليدة اللحظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المعلق الرياضى التونسى عصام الشوالى أن الكرة المصرية لها تاريخ كبير، مضيفا: "تعليقى على مباريات تاريخية للكرة المصرية مثل مباراة مصر والبرازيل شرف لى".

وقال عصام الشوالى في تصريحات تليفزيونية: "إن شعور الحب مع المصريين متبادل وأعطيت الكرة المصرية حقها فى التعليق لأنها تستحق ذلك، وأن الأفشات والإفيهات فى المباريات تخرج على الهواء دون تحضير، مثل القاضية ممكن كانت وليدة اللحظة" .

وتابع الشوالى: "توقيت الهدف يمنحه الأهمية الأكبر والأهداف فى الأوقات القاتلة يجعله يغطى على الأهداف الجميلة مثل هدف شيكابالا فى الأهلى هو من أجمل الأهداف، ولكن هدف أفشة كان قاتلا وحاسما للبطولة"، متابعا لن أفصح على انتمائى بين الأهلى والزمالك".

وأوضح عصام الشوالي أن صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني حافظ على شرف الكرة الأفريقية بإصراره على إقامة بطولة أفريقيا في موعدها.

وأضاف الشوالي أن تعامل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا مع الكرة الأفريقية فيه بعض التجاهل الكبير، والمنتخبات الأفريقية لها حق أن تلعب بكامل نجومها العالميين.

وتابع الشوالى أن الكرة الأفريقية تستحق الافضل ويجب على رئيس الاتحاد الأفريقي أن يتبع سياسة إيتو فى التعامل مع الفيفا والاتحاد الأوروبي.