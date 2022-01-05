شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس رابطة الأندية: من الوارد الاستعانة بخبير أجنبى لرئاسة لجنة الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، أنه ينتظر مجلس اتحاد الكرة الجديد لوضع تصورات حول تطوير منظومة الحكام ومن الممكن الاستعانة بخبير أجنبى لرئاسة اللجنة.

وقال أحمد دياب خلال حواره مع إسلام الشاطر فى برنامج "البيت الكبير" المذاع على قناة الأهلى: "لن نترك منظومة الحكام إلا لما توصل لمرحلة كبيرة من التميز والأخطاء واردة من كل أطراف المنظومة ولكن نسعى إلى تقليله ومن الوارد الاستعانة بخبير أجنبى يدير المنظومة في السنوات المقبلة".

وأضاف: "ننتظر مجلس اتحاد الكرة المنتخب لوضع تصورات بشأن لجنة الحكام وكيفية تطويرها ومتفائل بالقادم والتعاون مع المجلس الجديد لرفعة وتقدم الكرة المصرية".

وأوضح أحمد دياب: "إن شاء الله نعد بوضع مكافأة كبيرة لبطل الدورى من الموسم القادم، وكأس الرابطة هو أكبر مكافأة موجودة حاليا بين البطولات، بالإضافة إنه يعفى الأندية من دفع اشتراكات بل يحصل كل نادى 100 ألف جنيه للمشاركة".

وعن إنجازات الرابطة، قال: "استطاعت الرابطة إعادة الجمهور إلى المدرجات وتطوير البث التليفزيونى للوصول إلى صورة تليق بالكرة المصرية (hd) وكأس رابطة الأندية".

وأضاف: "تصريح كيروش بأنه كان يريد لعب مباريات جولة الدورى، لكنه لم يصلنا أي خطاب بقرار كيروش، لذلك وضعنا مباريات الدورى حتى الجولة الثمانية وكتبنا في حال انطلاق أمم أفريقيا في موعدها سيتم تأجيل المباريات من يوم 27 ديسمبر وفقا للأجندة الدولية، وكلنا في ضهر المنتخب ومساندين كيروش للمنافسة على البطولة".