شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالكاميرون: لا توجد أزمة فى هبوط طائرة المنتخب بياوندي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى مدحت المليجى، سفير مصر فى الكاميرون، وجود أى أزمة فى هبوط طائرة منتخب مصر يوم الجمعة المقبل فى العاصمة ياوندى قبل المشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال المليجى فى تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" على فضائيةetc : "لم يتم إبلاغى من الجانب الكاميرونى عن وجود أى أزمة فى هبوط طائرة منتخب مصر الخاصة يوم الجمعة المقبل بياوندي".

وأضاف: "علمت عن هذه الأزمة من جانب الإعلام المصرى فقط لكن لا أرى أى أزمة فى ذلك، وعندما يكون هناك هبوط لطائرة خاصة فيتم التنسيق من السفارة مع سلطات الطيارة المدنى للحصول على تصريح المرور، وكل ذلك تم فلا يوجد أى أزمة".

وتابع المليجى: "تواصل مع أعضاء بعثة مصر والمنتخب وطلبوا كمية من الأدوية التى تعالج الملاريا وتم توفيرها بشكل كامل وسيتم تسليمها للبعثة أثناء استقبالهم يوم الجمعة".

وواصل: "سأسافر من ياوندى لجاروا بمسافة 1100 كيلو متر لاستقابل البعثة وتم ترتيب كل شيء لاستقبال الطائرة وفندق الإقامة وكل شيء".

وأضاف: "محمد صلاح المدير الإدارى للمنتخب جاء إلى الكاميرون وتفقد مقر إقامة البعثة فى جاروا، وأيضا سافر إلى ياوندى واطمأن على حالة الملاعب وكل الأمور الخاصة ورافقناه حتى سافر إلى القاهرة".

وأكد المليجى: "طلبنا من اللجنة المنظمة توفير حراسة خاصة لمحمد صلاح نجم المنتخب ونادى ليفربول الإنجليزى، حيث إنه لاعب عالمى وله شعبية كبيرة والجميع يحبه، وأعتقد أن الطلب على قميصه أمرا سيكون غير متوقع بسبب الطلبات المتعددة لذلك فأعتقد أنه لن يجد قميص ليلعب به مع المنتخب". وأتم: "سيتم توفير حراسة خاصة لكل منتخب من المنتخبات من المشاركة فى البطولة وكل شيء تم تنسيقه".