كريم شحاتة: أهلي جدة يعرض مليونا و500 ألف دولار سنويا على زيزو

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي كريم شحاتة أن نادي أهلي جدة عرض على أحمد زيزو لاعب الزمالك مبلغ مليون و500 ألف دولار في الموسم الواحد.

وأوضح شحاتة في تصريحات عبر برنامج " كورة كل يوم" أن النادي السعودي يرغب في التعاقد مع زيزو، ولديهم رغبة قوية في تواجده. وتابع: "أهلي جدة عرض على زيزو مبلغ مليون ونصف مليون دولار في الموسم الواحد".

وأكد كريم شحاتة أن نادي الزمالك رفض المغالاة في التجديد لمحمد أبو جبل حارس مرمى الفريق خلال الفترة المقبلة، وطلب أبو جبل المساواة بمحمد عواد والذي يصل عقده إلى 16 مليون جنيه في الموسم.

وتابع: "الزمالك يدرس رحيل أبو جبل في الموسم المقبل حال استمرار شروطه المالية والاكتفاء بعواد وعودة جنش في الموسم المقبل".

وأشار إلى أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك منح الإدارة مهلة لمدة 24 ساعة قبل تقديم شكوى ضد النادي لفسخ العقد.

وقال كريم شحاتة في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم": "الزمالك أرسل اليوم صورة من تحويل الراتب عبر الإيميل لكارتيرون". وتابع: "كارتيرون ينتظر للغد لأن التحويل قد يستغرق بعض الساعات".

وأكمل: "حال عدم وصول الراتب في حساب المدرب حتى الغد سيقوم بتقديم شكوى رسمية ضد النادى فى الفيفا".