شكرا لقرائتكم خبر عن 124 ناديا يحق لهم التصويت فى انتخابات اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام انتخابات الاتحاد المصرى لكرة القدم اليوم الأربعاء بمقر مشروع الهدف في السادس من أكتوبر، حيث يوجد 124 ناديا لهم الحق في التصويت في الجمعية العمومية للجبلاية، كما يعقد في الحادية عشر صباح على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم اجتماع عادى بمقر الاتحاد الجديد بمدينة 6 أكتوبر للنظر في جدول الأعمال الذي يتضمن انتخاب مجلس إدارة جديد.

ويرأس العملية الانتخابية المستشار محمد عبده صالح رئيس اللجنة الانتخابية بناء على اختيار الجمعية العمومية، وبحضور وفد من الاتحاد الدولي FIFA برئاسة كيني جون ماري مدير إدارة الاتحادات الوطنية بالفيفا، ومندوبي الأندية المعتمدة في الجمعية العمومية.

ويناقش الاجتماع عددا من الموضوعات تضمنها جدول الأعمال، وتختتم بإجراء الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد لإدارة الاتحاد حتى موعد الدورة الأولمبية المقبلة أو لمدة 4 سنوات أيهما أسبق.

وتجرى الانتخابات بنظام القوائم المغلقة، حيث تختار الجمعية العمومية إحدى القائمتين اللتين تم اعتماد ترشيحهما.

وكان اتحاد كرة القدم قد أعلن في وقت سابق عن أسماء مندوبي الأندية أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق حضور الاجتماع، كما تقرر أن يكون الاجتماع مغلقا على من لهم حق الحضور.