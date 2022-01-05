روجيه ميلا: لو أتيحت فرصة اللعب في مصر كنت سأختار الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد روجيه ميلا أسطورة الكرة الكاميرونية أنه كان سيختار اللعب لنادي الزمالك إلى كانت فرصة اللعب في الدوري المصري متاحة قبل اعتزاله.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1" رد ميلا على سؤال حول اختيار الأهلي أم الزمالك للعب في مصر، ضاحكا :"لو كانت الفرصة متاحة وقتها، كنت سأختار الزمالك".

روجيه ميلا لعب لعدة أندية فرنسية وكاميرونية قبل أن يعتزل عقب تجربة قصيرة في أندونيسيا عام 1996، وينهي مسيرته في الملاعب.

وعن مواجهات المنتخب المصري قال ميلا :"لقد لعبنا كثيرا أمام مصر، لا أتذكر مدافع بعنيه واجهته، في كل مرة كنت أشاهد لاعبين مختلفين عن المرة الماضية".

وأضاف ميلا :"أتذكر حسام حسن جيدا، فهو من أفضل المهاجمين في تاريخ قارة إفريقيا، وهو صديق جيد وكذلك أخيه".