بالأرقام.. أين يأتي محمد صلاح في سباق الحذاء الذهبي الأوروبي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

بهدف جديد في مرمى تشيلسي، واصل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول تبعه منفردًا على صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما رفع رصيده من الأهداف في المسابقة خلال الموسم الحالي إلى 16 هدفًا، ليستمر بقوة في سباق المنافسة على التتويج بالحذاء الذهبي في الموسم الحالي 2021/2022.

وأحرز محمد صلاح هدفا في مواجهة تشيلسي التي انتهت بالتعادل (2-2) ضمن منافسات الأسبوع الـ21 للدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يلتحق بمعسكر منتخب مصر استعدادا لبطولة أمم إفريقيا، ليغيب عن الريدز في مباراتين على الأقل في بريميرليج أمام برينتفورد وكريستال بالاس يومي 16 و23 يناير الجاري.

ويقدم الاتحاد الأوروبي للإعلام الرياضي، الذي يضم مجموعة من أعرق المؤسسات والصحف الأوروبية المتخصصة في الرياضة جائزة الحذاء الذهبي، لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، ويحصل اللاعب على نقاط تبعًا لأهدافه في الدوري المحلي.

ويضم المستوى الأول في تصنيف الحذاء الذهبي الدوريات الخمسة الكبرى "الإنجليزي، الإسباني، الإيطالي، الألماني والفرنسي" ويساوي الهدف في تلك الدوريات نقطتين، بينما يساوي الهدف في دوريات التصنيف الثاني نقطة ونصف النقطة، ويساوي نقطة واحدة في دوريات التصنيف الثالث.

وبأهدافه الستة عشر، رفع محمد صلاح رصيده إلى 32 نقطة ليرتقي إلى المركز الخامس في سباق الحذاء الذهبي، متساويا مع التشيكي باتريك شيك مهاجم باير ليفركوزن الألماني، والصربي دوزان فلاهوفيتش مهاجم فيورنتينا الإيطالي، اللذان سجلا نفس عدد أهداف النجم المصري.

ولا يسبق صلاح في ترتيب الحذاء الذهبي أي من نجوم الدوريات الأوروبية الكبرى باستثناء البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هداف الدوري الألماني برصيد 19 هدفًا مع بايرن ميونيخ (38 نقطة).

أما في القمة، فيبقى كل شيء على حاله في صراع الحذاء الذهبي، حيث يتصدر الترتيب النرويجي أوهي أومويوانفو مهاجم نادي مولده النرويجي برصيد 40.5 نقطة (27 هدفا)، ويليه مواطنه توماس ليهن أولسن مهاجم ليلستروم النرويجي برصيد 39 نقطة (26 هدفا).

وفي المركز الرابع خلف روبرت ليفاندوفسكي، يتواجد النرويجي الآخر فيتون بيريشا مهاجم فايكنج النرويجي برصيد 33 نقطة (22 هدفا)، في الوقت الذي تراجع فيه الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد إلى المركز الثامن برصيد 30 نقطة بعد تسجيل 15 هدفا في الدوري الإسباني.

وكان ليفاندوفسكي فاز بجائزة "الحذاء الذهبي" كأفضل هداف في أوروبا خلال الموسم الماضي 2020/2021 بعد تسجيل 41 هدفا في الدوري الألماني (بوندسليجا) خلال الموسم الماضي، محطما بذلك رقم الأسطورة جيرد مولر (40 هدفا) الذي حققه قبل نحو 50 عاما.

وتأتي أسماء نرويجية في القائمة في ظل انتهاء بطولة الدوري النرويجي في منتصف شهر ديسمبر الماضي بعد خوض 30 جولة، في الوقت الذي لُعبت فيه مباريات الدور الأول فقط في الدوريات الخمس الكبرى قبل انطلاق العام الجديد.

ويأتي ترتيب صراع الحذاء الذهبي 2021/2022 كالتالي:

1- أوهي أومويوانفو (مولده النرويجي) - 40.5 نقطة (27 هدفا).

2- توماس ليهن أولسن (ليلستروم النرويجي) - 39 نقطة (26 هدفا).

3- روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ الألماني) - 38 نقطة (19 هدفًا).

4- فيتون بيريشا (فايكنج النرويجي) - 33 نقطة (22 هدفا).

5- محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - 32 نقطة (16 هدفا).

5- باتريك شيك (باير ليفركوزن الألماني) - 32 نقطة (16 هدفا).

5- دوزان فلاهوفيتش (فيورنتينا الإيطالي) - 32 نقطة (16 هدفا).

8- كريم بنزيما (ريال مدريد الإسباني) - 30 نقطة (15 هدفا).

9- ميكيل دال (هافنار بولتفيلاج تورشافن - جزر فارو) - 27 نقطة (27 هدفًا).

9- ريكاردو خورخي جوميس (بارتيزان الصربي) - 27 نقطة (18 هدفا).

11- إرلينج هالاند (بوروسيا دورتموند الألماني) - 26 نقطة (13 هدفا).

11- تشيرو إيموبيلي (لاتسيو الإيطالي) - 26 نقطة (13 هدفا).