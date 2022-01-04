فيروس كورونا يتمدد وسط بايرن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي بايرن ميونخ أمس ظهور حالات إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا، وهذه المرة للاعبيه ليروي ساني ودايو أوباميكانو.

وقال النادي «إن حالة اللاعبين جيدة وهما في العزل المنزلي».

بذلك يصل عدد حالات الإصابة بالعدوى بين لاعبي الفريق البافاري إلى 8 حالات، واللاعبون الآخرون هم لوكاس هيرنانديز وتانجوي نيانزو ومانويل نوير وكينجسلي كومان وكورنتين توليسو وعمر ريشاردس وجميعهم في العزل.

كما أصيب أيضا مساعد المدرب دينو توبمولر بعدوى فيروس كورونا.

وفي ظل هذا الوضع، سيضطر المدير الفني للفريق البافاري يوليان ناجلسمان إلى خوض أول مباراة له في الدور الثاني من الدوري أمام بوروسيا مونشنجلادباخ يوم الجمعة المقبل بقائمة مقتضبة.

ومن الممكن إلغاء مباراة مونشنجلادباخ في حال ظهور حالات إصابة جديدة في صفوف بايرن، حيث يمكن للاتحاد الألماني لكرة القدم أن يوافق على طلب إلغاء المباراة في حال ضمت قائمة أحد الأندية أقل من 15 لاعبا (بينهم حارس مرمى واحد على الأقل)، وهي القاعدة التي اتفقت عليها كل الأندية.