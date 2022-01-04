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القاهرة - سامية سيد - التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم بديوان عام الوزارة، القائمين علي المشروع القومي لاكتشاف المواهب في كرة القدم "ستارز اوف ايجيبت" التابع للوزارة، واللاعبين أعضاء المشروع المرشحين للسفر للخارج لخوض تجربة اختبار أداء "معايشة" في أحد أندية أوروبا.

أكد وزير الشباب والرياضة علي حرص الوزارة علي اكتشاف الموهوبين في مختلف الألعاب الرياضية والعمل علي رعايتهم وتقديم الدعم اللازم لهم في ضوء السعي نحو صقل موهبتهم الرياضية، لافتاً إلي مشروع الموهبة والبطل الأوليمبي الذي تنفذه الوزارة كمشروع قومي هدفه اكتشاف الموهوبين رياضياً في مجال مجموعة من الألعاب ورعايتهم وإعدادهم وفق أسس علمية وتقديمهم كنواه للمنتخبات المصرية.

هنأ وزير الرياضة اللاعبين المتميزين في مشروع "استارز أوف ايجيبت"، والذين تم اختيارهم لخوض تجربة معايشة في أحد الأندية الأوروبية، متمنياً لهم التوفيق في مسيرتهم الرياضية، وأن يمثلوا إضافة لكرة القدم المصرية في المستقبل القريب كونهم مواهب واعدة.

يذكر أن مشروع استارز أوف ايجيبت قد استضاف خبراء مجموعه تريبل اس ام SSSM الدولية في نوفمبر الماضي لإجراء اختبارات للاعبي المشروع في مصر تنفيذاً للشراكة الفنية التي تجمع بين ستار لاب الهولندية وSSSM الدولية، وتم اختيار عدد 4 لاعبين من الموهوبين التابعين للمشروع القومي ، لخوض تجربة اختبار اداء ( معايشة ) في أحد أندية أوروبا، وتتعاون المجموعة مع أندية في قبرص واليونان وبلجيكا واسبانيا وامريكا وكندا واستراليا

وهولندا.

حضر اللقاء كل من عمرو مهنا مسؤول ستارز اوف ايجيبت، الدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير، وأحمد جمعة معاون الوزير، الدكتور محمد حمدي مدير عام إدارة الموهبة بالوزارة والإعلامي أشرف محمود.



لقاء-د.-أشرف-صبحي-مع-مواهب-المشروع-القومي-للكرة-قبل-السفر-لأوروبا-لخوض-تجربة-معايشة



وزير-الرياضة-مع-مواهب-المشروع-القومي-للكرة



وزير-الرياضة-يلتقي-مواهب-المشروع-القومي-للكرة-قبل-السفر-لأوروبا-لخوض-تجربة-معايشة-(1)



وزير-الرياضة-يلتقي-مواهب-المشروع-القومي-للكرة-قبل-السفر-لأوروبا-لخوض-تجربة-معايشة-(2)



وزير-الرياضة-يلتقي-مواهب-المشروع-القومي-للكرة-قبل-السفر-لأوروبا-لخوض-تجربة-معايشة-(3)



وزير-الرياضة-يلتقي-مواهب-المشروع-القومي-للكرة-قبل-السفر-لأوروبا-لخوض-تجربة-معايشة-(6)