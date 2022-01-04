شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتواصل مع سيف الجزيرى بعد إصابته بفيرس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل مسئولى نادى الزمالك والجهاز الطبى مع سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق الكروى الأول، بعدما أعلن الاتحاد التونسى لكرة القدم إصابة اللاعب بفيروس كورونا خلال مشاركته بمعسكر نسور قرطاج قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستنطلق الأحد المقبل وحتى السادس من فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخباً.

وحرص مسئولى الزمالك والجهاز الطبى على التواصل سيف الجزيرى من أجل الاطمئنان على حالته الصحية، والتأكد على خضوعه لكافة الإجراءات اللازمة للتعافى سريعًا من الإصابة.

واكد بيان الاتحاد التونسي لكرة القدم أثبتت اختبارات كوفيد التي أجريت على اللاعب سيف الدين الجزيري أنها إيجابية، علما أن قوانين ولوائح كأس افريقيا الحالية لا تسمح بالتغيير حاليا باعتبار أن عملية تسجيل اللاعبين قد وقع غلقها بتاريخ 30 ديسمبر 2021.

وأوضح البيان إضافة إلى أن اللوائح والقوانين الحالية لا تشمل ما يفيد امكانية تغيير لاعب بعد تاريخ 30 ديسمبر 2021 حتى في صورة إصابته بالكوفيد خاصة في ظل تمكين كل المنتخبات من تسجيل 28 لاعبا عوضا عن 23 كما هو معمول به سابقا في كل المسابقات.