شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يتعاقد مع شكرى نجيب مهاجم الاسماعيلى لمدة 4 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح نادى فاركو فى التعاقد مع شكرى نجيب مهاجم النادى الاسماعيلى لمدة أربعة مواسم قادمة ليكون أولى صفقات الفريق البرتقالى فى فترة الانتقالات الشتوية.

وجاء التعاقد مع شكرى نجيب بناء على رغبة مجدى عبد العاطى المدير الفنى لفاركو لدعم خط الهجوم البرتقالى مع عودة مباريات الدورى .

علق عاطف حنفي، مدير الكرة بنادي فاركو، على قرعة بطولة كأس رابطة الأندية المصرية، وعلى وقوع فاركو ضمن المجموعة الثالثة بالبطولة.

وقال عاطف حنفي، إن وقوع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو في أقوى مجموعة في الثلاث مجموعات، هو احتكاك جيد وتجهيز للاعبين خلال فترة توقف مسابقة الدوري.

وحرص مدير الكرة بنادي فاركو، على توجيه الشكر إلى رابطة الأندية، برئاسة أحمد دياب على إقامة البطولة وتنظيمها بشكل جيد من حيث الملاعب، فضلا عن الدعم المقدم للأندية من أجل التسهيل للمساهمة في البطولة.

وأجريت قرعة كأس العرب الإثنين، ووقع فريق فاركو ضمن المجموعة الثالثة مع أندية «الزمالك، سيراميكا كليوباترا، غزل المحلة، طلائع الجيش، إنبي».