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أسامة عبد الكريم مدربا لحراس المرمى بغزل المحلة فى جهاز بسيونى

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القاهرة - سامية سيد -  قرر عبد الحميد بسيونى المدير الفني الجديد لفريق غزل المحلة  ضم أسامة عبد الكريم مدرب حراس مرمى المنتخب الأوليمبى السابق إلى الجهاز المعاون   و المقرر تواجدهم في مدينة المحلة الكبرى غدا لتوقيع العقود وقيادة مران الفريق .

و يقدم  غزل المحلة، الجهاز الفني الجديد  بقيادة عبد الحميد بسيونى فى مؤتمر صحفى ومن المقرر أن يحضره مجلس إدارة نادي غزل المحلة بالكامل .

 

وكان إدارة المحلة أنهت اتفاقه مع الجهاز الفني بالكامل في الأيام الماضية، والتعاقد معه بشكل رسمي في الوقت الحالي، لقيادة الفريق في بطولة كاس الرابطة واستكمال مسيرة الفلاحين في بطولة .

 

ووقع غزل المحلة في المجموعة الثالثة في بطولة كأس الرابطة، والتي تضم الزمالك، سيراميكا كليوباترا، إنبي، فاركو، طلائع الجيش .

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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