شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة عبد الكريم مدربا لحراس المرمى بغزل المحلة فى جهاز بسيونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر عبد الحميد بسيونى المدير الفني الجديد لفريق غزل المحلة ضم أسامة عبد الكريم مدرب حراس مرمى المنتخب الأوليمبى السابق إلى الجهاز المعاون و المقرر تواجدهم في مدينة المحلة الكبرى غدا لتوقيع العقود وقيادة مران الفريق .

و يقدم غزل المحلة، الجهاز الفني الجديد بقيادة عبد الحميد بسيونى فى مؤتمر صحفى ومن المقرر أن يحضره مجلس إدارة نادي غزل المحلة بالكامل .

وكان إدارة المحلة أنهت اتفاقه مع الجهاز الفني بالكامل في الأيام الماضية، والتعاقد معه بشكل رسمي في الوقت الحالي، لقيادة الفريق في بطولة كاس الرابطة واستكمال مسيرة الفلاحين في بطولة الدوري المصري.

ووقع غزل المحلة في المجموعة الثالثة في بطولة كأس الرابطة، والتي تضم الزمالك، سيراميكا كليوباترا، إنبي، فاركو، طلائع الجيش .