شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الفنية بالاسماعيلى تخطر اللاعبين بعدم عرض أى لاعب للبيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت اللجنة الفنية بالنادى الاسماعيلى برئاسة حمادة المصرى وعضوية أشرف خضر ومحمود حسن اجتماعاً مع لاعبى الفريق على هامش مران اليوم أكدت خلاله رفضها التام فكرة بيع أى لاعب مثلما يتردد فى وسائل الاعلام وشددت على رفضها انشغال اللاعبين بمثل هذه الاخبار ، وقال اللجنة للاعبى الدراويش أنه فى حالة وجود تقرير من الارجنيتنى خوان براون برحيل أى لاعب سوف يتم إخطاره بشكل رسمى من اللجنة الفنية بعيداً عن وسائل الاعلام.

وقرر الجهاز الفنى للإسماعيلى إقامة مباراة ودية الجمعة المقبل على ملعب أحد فنادق محافظة الإسماعيلية، فى إطار برنامجه الإعدادى قبل استئناف المسابقات المحلية.

وبدأ الجهاز الإدارى للدراويش البحث عن منافس الفريق خلال هذه التجربة التى يسعى من خلالها "براون" فى الاطمئنان على الحالة الفنية والبدنية للاعبيه كبروفة قوية قبل المشاركة فى كأس الرابطة.

واستقر الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة الأرجنتينى خوان براون، على عقد اجتماعات مستمرة مع لاعبيه، من أجل تحفيزهم لضمان عودتهم لمستواهم المعروف، وهو ما يصب فى صالح الفريق، ويحرص براون على الاجتماع باللاعبين وفقاً لأقدميتهم فى الفريق.