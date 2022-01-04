كورونا «هندي» توقف تدريبات الأهلي

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وجاءت إصابة هندي لتكون الثانية بعد إصابة زميله معتز هوساوي قبل أيام بالفيروس.
وبعد التأكد من الحالة الصحية للاعبين وسلامتهم من الإصابة، ينتظر أن يعود الفريق لمواصلة تدريباته مساء اليوم استعدادا لملاقاة الفيصلي الثلاثاء المقبل.
ويبحث الأهلي من خلال مواجهة الثلاثاء عن العودة للانتصارات مجددا بعد سلسلة طويلة من التعثرات والنتائج غير المرضية، والتي كان آخرها الخسارة في الجولة الماضية أمام الشباب 3/ 4، وهي الخسارة الرابعة للفريق على التوالي.
من جانب آخر تسعى إدارة النادي للتعاقد مع لاعبين خلال الفترة الشتوية الحالية، بعد أن حدد الجهاز الفني 3 لاعبين أجانب للتعاقد معهم إضافة إلى لاعبين محليين.
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