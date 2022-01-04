شكرا لقرائتكم خبر (1/ 0) النتيجة الأكثر تكرارا بالدور الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد الدور الأول من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (تبقت منه مباراتان مؤجلتان)، نتائج تكررت كثيرا وأخرى حدثت مرة واحدة بطريقة مثيرة، فيما سجلت نتيجة تاريخية كبيرة واحدة.

وتصدرت نتيجة الفوز 1/ 0 قائمة الأكثر حدوثا بعد أن تكررت في 24 مباراة من أصل 119 لقاء لعبت خلال الدور الأول مع تبقي لقاءين مؤجلين؛ الأول بين الفتح والفيصلي لحساب الجولة العاشرة، والثاني بين الهلال والاتحاد من الجولة الثامنة، حيث لم يحدد حتى الآن التوقيت الذي ستقام فيه هاتان المباراتان.

ومن النتائج الأكثر متعة وإثارة، تلك التي حضرت في مواجهة الفتح وضيفه ضمك في إطار الجولة الـ 13 بعد أن انتهت بالتعادل 5/5.

وغلفت المباراة تقلبات دراماتيكية أمتعت جماهير الفريقين خاصة، والجمهور المتابع للدوري.

أما النتيجة الأكبر فقد كانت من نصيب المتصدر بطل الشتاء فريق الاتحاد، حيث تغلب على أبها في الجولة الرابعة بنتيجة 6/ 1.

كما أن الاتحاد هو الأكثر جمعا للنقاط من خارج الأرض بواقع 13 نقطة من 6 لقاءات، بينما استطاع مطارده على الصدارة فريق الشباب جمع 20 نقطة خلال 8 لقاءات خاضها على أرضه كأكثر فريق حقق ذلك.

النتائج الأكثر تكرارا بالدور الأول

1/ 0 24 مباراة

1/1 16 مباراة

2/ 0 15 مباراة

2/ 1 13 مباراة

3/ 0 10 مباريات

3/ 1 9 مباريات

0/0 8 مباريات

3/ 2 7 مباريات

2/ 2 6 مباريات

3/ 3 مباراتان

4/ 0 مباراتان

4/ 1 لم تتكرر

4/ 2 لم تتكرر

4/ 3 لم تتكرر

5/ 3 لم تتكرر

5/5 لم تتكرر

6/ 1 لم تتكرر

الأفضل على الأرض وخارجها

النتيجة الأكثر تكرارا:0/1 وتكررت24 مرة

مباريات انتهت بالتعادل: 33 مباراة

مباريات انتهت بالفوز: 85 مباراة

النتيجة الأكبر: حققها الاتحاد بفوزه على أبها 6/ 1

اللقاء الأكثر إثارة: الفتح وضمك وانتهى بالتعادل 5/ 5

الأكثر جمعا للنقاط على أرضه: الشباب وجمع 20 نقطة من 8 لقاءات

الأكثر جمعا للنقاط خارج أرضه: الاتحاد والنصر بواقع 13 نقطة للاتحاد من 6 لقاءات و 8 للنصر

أقل الفرق جمعا للنقاط على أرضه: الحزم، حيث جمع 7 نقاط من 8 مباريات

أقل الفرق جمعا للنقاط خارج أرضه: الفيصلي، حيث حصد 3 نقاط فقط من 7 مباريات