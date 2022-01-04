شكرا لقرائتكم خبر تذاكر السوبر الإسباني.. 30 ريالا لخلف المرميين و2500 للذهبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستضيف استاد الملك فهد الدولي (يسع 68 ألف متفرج) بالعاصمة الرياض الأربعاء المقبل السوبر الإسباني الذي تتنافس على الفوز به 4 أندية وهي بطل الدوري، أتلتيكو مدريد، ووصيفه ريال مدريد ، وبطل كأس الملك فريق برشلونة ، ووصيفه أتلتيك بيلباو.

يواجه بطل الدوري (أتلتيكو مدريد)، وصيف كأس الملك (أتلتيك بيلباو) في 13 يناير، بينما يسبق ذلك في 12 يناير، الكلاسيكو الشهير بين برشلونة بطل الكأس وريال مدريد وصيف الدوري، والفائزان في المواجهتين يلتقيان على كأس السوبر في 16 يناير.

وأعلنت وزارة الرياضة أمس طرح التذاكر الخاصة بمواجهتي يومي 12 و13 يناير، مبينة أن حجز التذاكر متاح الكترونيا، مشيرة إلى وجود إقبال كبير على مباراة الكلاسيكو، ما قد يضطر الراغبين في الحجز إلى الانتظار نحو ساعتين.

وتبدأ أسعار التذاكر من 30 و39 ريالا للدرجة الموحدة خلف المرميين، فيما يبلغ سعر تذكرة الدرجة الذهبية لمباراة الكلاسيكو 2500، و950 ريالا لمواجهة أتلتيكو مدريد وأتلتيكو بيلباو.

يذكر أن ريال مدريد حقق لقب كأس السوبر للمرة الـ11 بعد تغلبه على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح 4 / 1 في المباراة النهائية التي جرت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في يناير 2020، بينما فاز أتلتيك على برشلونة 3/ 2 في نهائي2021 الذي أقيم في إسبانيا بسبب ظروف جائحة كورونا وتعذر إقامته في السعودية.

أسعار تذاكر الكلاسيكو (12 يناير)







الدرجة الموحدة خلف المرميين 39 ريالا.



الدرجة الموحدة الواجهة 79 ريالا.



الدرجة الممتازة 300 ريال.



الدرجة الفضية 1500 ريال.



الدرجة الذهبية 2500 ريال.



أسعار تذاكر أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو (13 يناير)