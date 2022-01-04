الهزاع مديرا تنفيذيا لاتحاد فنون القتال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لفنون القتال المتنوع عبدالعزيز جليدان، قرارا بتكليف عبدالله الهزاع مديرا تنفيذا للاتحاد، في خطوة تهدف للرفع من مستوى الاتحاد وأنشطته وفعالياته. وأكد الهزاع سعيه لتحقيق التطلعات لإحداث نقلة تطويرية للاتحاد خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أهمية عمل الاتحاد في نشر ثقافة اللعبة وتحقيق الإنجازات في المشاركات والمحافل الدولية.



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