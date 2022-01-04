شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يناقش تجديد عقد موسيماني بعد عودته من جنوب إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوي مسئولو تالنادي الأهلي مفاتحة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني في ملف تجديد عقده والذي ينتهي مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، فور عودة المدرب من جنوب إفريقيا عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها رفقة الفريق الأحمر.

ويستأنف فريق الأهلي تدريباته الجماعية في وجود موسيماني وكل اللاعبين بدءا من السبت المقبل ، بعدما استأنف اللاعبين البدلاء التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء على ملعب التتش.

ويرغب مسئولو الأهلي في حسم ملف تجديد عقد موسيماني من أجل منح الطمأنينة للمدرب الذي يرغب في تحديد موقفه من البقاء في الأهلي أو عدم تجديد عقده، لاسيما بعدما وعده مسئولي القلعة بالبقاء واتفقوا على حسم الملف في أقرب ، ولكن ارتباط الفريق الأحمر بخوض مباراة السوبر الإفريقي ومباريات الدوري المصري حال دون تجديد العقد.

ويناقش مسئولو النادي الأهلي مع شركة الكرة بالنادي تجديد عقد موسيماني لمدة موسمين آخرين بخلاف الموسم الحالي، ليستمر مع الفريق الأحمر حتى 2024.