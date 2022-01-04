شكرا لقرائتكم خبر عن "موسى"مرشح وحيد يتقدم بأوراق ترشحه على العضوية فوق السن بانتخابات الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى اليوم الخامس من تلقي طلبات الترشيح لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد السكندري، لاختيار مجلس جديد، حيث يتكون المجلس من "رئيس ـ نائب رئيس ـ خمسة أعضاء لايقل سن أي منهم عن 35 عاما ـ عضوين من الشباب يقل عمرهم عن 35 عاما" وذلك خلال الجمعية العمومية المقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق 25 فبراير بتقدم مرشح واحد فقط للعضوية فوق السن.

وتقدم اليوم الثلاثاء بأوراق الترشح للانتخابات، المرشح أحمد السيد موسى عبد الحميد، لمنصب العضوية فوق السن.

وكلف حسام حسن، المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، إبراهيم حسن مدير الكرة للفريق، بالبحث عن ودية ثانية لتجهيز الفريق، استعداداً لخوض منافسات كأس الرابطة، حيث يصطدم زعيم الثغر في افتتاح مجموعته بفريق بيراميدز، في اللقاء الذي يجمع الفريقين يوم الأربعاء الموافق 12 يناير الجاري.

ووقع الاتحاد السكندري في مجموعة متوازنة تضم فرق: بيراميدز، فيوتشر، إيسترن كومباني ومصر المقاصة.

وجاء ترتيب مباريات الاتحاد السكندري في المجموعة كالتالي:

الأربعاء 12 يناير

بيراميدز أمام الاتحاد السكندري - الساعة 5:00 مساء

الأحد 16 يناير

الاتحاد السكندري أمام المصري - الساعة 5:00 مساء

الخميس 20 يناير

إيسترن كومباني أمام الاتحاد السكندري - الساعة 2:30 عصرا

الأربعاء 26 يناير

الاتحاد السكندري أمام مصر للمقاصة - الساعة 2:30 عصرا

الأحد 30 يناير

فيوتشر أمام الاتحاد السكندري - الساعة 5:00 مساء