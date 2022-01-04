شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يعد بدلاء بيراميدز بفرصة المشاركة فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وعد إيهاب جلال المدير الفنى لفريق بيراميدز، مجموعة اللاعبين الذين لم يحصلوا على فرصة حقيقية للمشاركة مع الفريق منذ بداية الموسم، وخصوصًا الصفقات الجديدة التى تم إبرامهما مثل هشام محمد وحسين السيد مارسيلو، بالمشاركة فى مواجهات بيراميدز المقبلة بكأس الرابطة.

وأكد إيهاب جلال إن كأس الرابطة فرصة جيدة لتجهيز جميع اللاعبين ومنحهم فرصة حقيقة للمشاركة فى ظل توقف مسابقة الدورى وانضمام اللاعبين الدوليين لمنتخبات بلادهم للمشاركة فى كاس أمم أفريقيا.

ويقع بيراميدز فى المجموعة الأولى ببطولة كأس الرابطة، والتى تضم كلاً من.. بيراميدز والمصرى والاتحاد السكندرى وفيوتشر والمقاصة وإيسترن كومبانى.

وجاء ترتيب مواعيد المباريات على النحو التالي:

الجولة الأولى: بيراميدز مع الاتحاد السكندري .. يوم ١٢ يناير .. الساعة ٥ مساء .. استاد الدفاع الجوي

الجولة الثانية: فيوتشر مع بيراميدز .. يوم ١٦ يناير .. الساعة ٢:٣٠ عصرا .. استاد السلام

الجولة الثالثة : بيراميدز مع المصري .. يوم ٢٠ يناير .. الساعة ٢:٣٠ عصرا .. استاد برج العرب بالإسكندرية

الجولة الرابعة : إيسترن كومباني مع بيراميدز .. يوم ٢٦ يناير .. الساعة ٥ مساء .. استاد بتروسبورت

الجولة الخامسة : بيراميدز مع مصر المقاصة .. يوم ٣٠ يناير .. الساعة ٥ مساء .. استاد الدفاع الجوي