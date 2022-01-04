شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقرر تأجيل عودة محمود متولي من الدوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه اطمأن على الحالة الطبية والبرنامج التأهيلي الذي يخوضه محمود متولي مدافع الفريق في قطر، حيث يعاني من شد في العضلة الأمامية.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن اللاعب تقرر بقاؤه في قطر حتى نهاية الشهر الجاري، بدلًا من عودته الأسبوع المقبل، وذلك لإنهاء برنامجه التأهيلي والعلاجي على النحو الأمثل.

ومن جانبه قال أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن محمود متولي أجرى قياسات متقدمة للاطمئنان على ثبات القدم وقوة العضلات والعظام.

وأشار إلى أن اللاعب بدأ بعد هذه القياسات مرحلة جديدة من التأهيل البدني والطبي في قطر، وهو ما يتطلب استكماله هناك لعودته بشكل أفضل بعد تعافيه نهائيًّا من الإصابة.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك استعدادًا للمرحلة المقبلة.

وخاض اللاعبون جانبًا من التدريبات البدنية والتأهيل في الجيم في بداية المران، تحت إشراف سامي قمصان مدرب الفريق، في ظل حصول المدير الفني بيتسو موسيماني على إجازة.

وأدى اللاعبون جانبًا من تدريبات الجري وفقرات بدنية متنوعة على ملعب التتش، ضمن فقرات البرنامج التدريبي.