تحديد موعد انتخابات الزمالك.. تعرف على جميع المرشحين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك يوم الجمعة 11 فبراير 2022 موعدا لانتخابات النادي.

وأصدر مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور بيانا أكد خلاله: "إيضاحا للإعلان السابق نشره بجريدة الأهرام بالعدد رقم 49323 بتاريخ 21-12-2021 بشأن دعوة الجمعية العمومية العادية بنادي الزمالك للألعاب الرياضية المتضمنة بند انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2021-2025 وما تضمنه من عقد اجتماع الجمعية العمومية بعد 52 يوما من تاريخ توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية على يوم واحد فقط.. فبذلك يكون عقد الجمعية العمومية يوم الجمعة الموافق 11-2-2022 بمقر النادي ووفقا لقانون الرياضة واللوائح الصادرة نفاذ له".

وأُغلق باب الترشح لانتخابات نادي الزمالك يوم الثلاثاء الماضي بعدما استمرت عملية تلقي طلبات الترشح لمدة أسبوع منذ فتح باب الترشح للانتخابات.

ويتنافس 3 مرشحين على مقعد رئاسة القلعة البيضاء، هم: مرتضى منصور رئيس النادي الحالي، وأحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، وعمر هريدي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق.

وجاءت قائمة جميع المرشحين في انتخابات الزمالك كالتالي

اليوم الأول:

- عمر جلال حسن محمد هريدي على منصب "الرئاسة".

- ماجد فاروق عبد الجواد على منصب "نائب الرئيس".

- رفعت عبد الرؤوف شبل على منصب "عضو فوق السن".

- أحمد عفيفي مصطفي على منصب "عضو فوق السن".

- أحمد عبدالحق عبدالوهاب على منصب "عضو فوق السن ".

- رجب أحمد رواش على منصب "عضو فوق السن".

- سيف الإسلام محمد يوسف على منصب "عضو تحت السن".

- محمد صلاح حسين على منصب "عضو تحن السن".

اليوم الثاني:

كريم محمد عادل على منصب "عضو فوق السن".

اليوم الثالث:

لم يترشح أحد.

اليوم الرابع:

هشام نصر إبراهيم على منصب "عضو تحت السن".

اليوم الخامس:

-هشام يكن حسين على منصب "عضو فوق السن".

-عبدالله جورج عبده على منصب "عضو فوق السن".

-هاني محمد فاروق ابو العز على منصب "عضو فوق السن".

-جمال عبدالناصر امين على منصب "عضو فوق السن".

-عصام الدين حسن سيد على منصب "عضو فوق السن".

-مصطفى سيد عبد الخالق على منصب "عضو فوق السن".

-محمد علي أحمد أبو النجا على منصب "عضو تحت السن".

اليوم السادس:

-أحمد سليمان عفيفي على منصب "الرئيس".

-هشام نصر سليمان على منصب "نائب الرئيس".

-محمد قدري محمد على منصب "أمين الصندوق".

-أحمد محمد عبد الغني على منصب "عضو فوق السن".

-أحمد محمد عبد الجواد على منصب "عضو فوق السن".

-صبري محمد فتحي على منصب "عضو فوق السن".

- الحسيني سمير محمد على منصب "عضو فوق السن".

-مصطفى سيف النصر عبد الظاهر على منصب "عضو فوق السن".

-محمد ممدوح حسن على منصب "عضو فوق السن".

-هاني عيد محمد على منصب "عضو فوق السن".

-آمال عبد العاطي زوام على منصب "عضو فوق السن".

-إيهاب عصمت حسن على منصب "عضو تحت السن".

- محمد طارق حسن على منصب "عضو تحت السن".

-سامح سوني سعيد على منصب "عضو تحت السن".

اليوم السابع:

-مرتضى منصور على منصب "الرئيس".

-مصطفى هدهود على منصب "نائب الرئيس".

-أحمد محمد عبد الغني عبد الرازق على منصب "نائب الرئيس".

-خالد لطيف على منصب "أمين صندوق"

-هانى شكري على منصب "أمين صندوق".

-محمد أحمد حمدي على منصب "أمين صندوق".

-جمال شعلان على منصب "عضو فوق السن".

-حسن السيد عمر أحمد على منصب "عضو فوق السن".

-جمال عبد الحميد على منصب "عضو فوق السن".

-أحمد مرتضى منصور على منصب "عضو فوق السن".

-علاء مقلد على منصب "عضو فوق السن".

-سليمان حمدان وهدان على منصب "عضو فوق السن".

-مريم رزق نصحي على منصب "عضو فوق السن".

-شريفة الفار على منصب "عضو فوق السن".

-هاني زادة على منصب "عضو فوق السن".

-صبحي عبد السلام على منصب "عضو فوق السن".

-أسامة محمد عبد الباري على منصب "عضو فوق السن".

-مجدي محمد السيوفي على منصب "عضو فوق السن".

-ماهر محمد شفيق شقران على منصب "عضو فوق السن".

-عمرو أدهم على منصب "عضو فوق السن".

-مصطفى محمد أحمد بدوي على منصب "عضو فوق السن".

-ماجد منصور قيشو على منصب "عضو فوق السن".

-مروة عبد الله رمضان على منصب "عضو فوق السن".

-حامد محمد عثمان على منصب "عضو فوق السن".

-محمد رحمي على منصب "عضو فوق السن".

-علاء الدين أحمد على منصب "عضو فوق السن".

-إيهاب الفولي على منصب "عضو فوق السن".

-أحمد جمال على منصب "عضو فوق السن".

-معتز وفائي عمران على منصب "عضو فوق السن".

-محمود فيصل مصيلحي على منصب "عضو تحت السن".

-أحمد هاني زادة على منصب "عضو تحت السن".

-محمد جمال عطية متولي على منصب "عضو تحت السن".

-أحمد سامر أبو الخير على منصب "عضو تحت السن".

-سامر أحمد عبد الوهاب على منصب "عضو تحت السن".

-محمد أسامة محمد الحسيني على منصب "عضو تحت السن".

-عمرو عز مختار محمود على منصب "عضو تحت السن".

-أحمد هشام حافظ على منصب "عضو تحت السن".

-خالد محمد المنتصر عبد المنعم على منصب "عضو تحت السن".

-بسنت سيد جوهر على منصب "عضو تحت السن".

-محمود محمد محمود على منصب "عضو تحت السن".

-أحمد محمد عمر دعبس على منصب "عضو تحت السن".