الاتحاد التونسي يُعلن إصابة سيف الجزيري بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، إصابة لاعب سيف الجزيري، بفيروس كورونا المستجد كوفيد_19 بعد خوضعه لاختبارات طبية.

وأشار الاتحاد التونسي، عبر بيان رسمي صادر عنه اليوم الثلاثاء، إلى أن قوانين ولوائح كأس أفريقيا الحالية لا تسمح بالتغيير حاليًا باعتبار أن عملية تسجيل اللاعبين قد وقع غلقها بتاريخ 30 ديسمبر 2021 ، إضافة إلى أن اللوائح والقوانين الحالية لا تشمل ما يفيد امكانية تغيير لاعب بعد تاريخ 30 ديسمبر 2021 حتى في صورة إصابته بالكوفيد خاصة في ظل تمكين كل المنتخبات من تسجيل 28 لاعبا عوضا عن 23 كما هو معمول به سابقا في كل المسابقات .

ومن المقرر أن تنطلق منافسات النسخة المقبلة من كأس أمم أفريقيا يوم 9 يناير الجاري حتى 6 فبراير المقبل.